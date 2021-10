Blackstone: Opa da 341 mln per la totalità di Reale Compagnia

- Advertisement -

AgenPress. Rialto Holdco, veicolo che fa capo al gruppo Blackstone, ha depositato in Consob il documento relativo all’offerta pubblica volontaria di acquisto della quota non ancora detenuta in Reale Compagnia Italiana, società immobiliare milanese che gestisce un portafoglio di 14 trophy asset, di cui 13 a Milano e uno a Torino.

Rialto ha già raggiunto un accordo per acquistare il 69% circa in mano a un patto di sindacato e quindi l’Opa riguarda il restante 31% circa, per un valore di 152.000 euro per ciascuna azione pari a un totale di 341 milioni.

Tra gli immobili gestiti da Reale Compagnia c’è quello di via Montenapoleone 8 a Milano, che ospita importanti brand del lusso tra cui Lvmh, Kering e Prada, oltre allo storico Caffè Cova.

Mediobanca ha assistito Blackstone come advisor finanziario.

Fonte: Monitorimmobiliare.it

