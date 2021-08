Brigate Rosse. Cartabia, Francia ha compreso ferita Italia, sete di giustizia non vendetta

- Advertisement -

AgenPress – “Dopo quasi 40 anni, la Francia ha compreso appieno quale ferita abbia subito l’Italia negli anni di piombo, e per la prima volta ha rimosso gli ostacoli politici legati alla dottrina Mitterand, trasmettendo le domande di estradizione alle autorità giudiziarie, affinché la giustizia segua il proprio corso”.

Così la Guardasigilli Marta Cartabia, in un’intervista al quotidiano “La Repubblica” parlando degli arresti di ieri in Francia dei terroristi italiani.

“Non sete di vendetta, che non mi anima e spero non animi nessuno in questo Paese, ma sete di chiarezza e di reale possibilità di riconciliazione”. Ma a partire da un punto fermo: “Non ci può essere riconciliazione senza verità”.

“Gli arresti – prosegue – sono funzionali a evitare il pericolo di fuga. Ora i giudici valuteranno la convalida e l’opportunità di misure cautelari. Poi inizieranno i procedimenti per valutare caso per caso la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’estradizione. Come sempre in queste procedure, l’ultima parola è dell’autorità politica”.