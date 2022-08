Campi detenzione e deportazioni. Gli Usa pubblicano un rapporto sui crimini di guerra della Russia

- Advertisement -

AgenPress – Il programma Conflict Observatory, sostenuto dal Dipartimento di Stato americano, ha pubblicato prove delle deportazioni russe e delle operazioni di filtraggio in Ucraina, che si qualificano come crimini di guerra.

Come riportato da Ukrinform, il rapporto è stato pubblicato sul sito web dell’Osservatorio sui conflitti .

Il rapporto descrive il sistema di strutture e processi di filtraggio utilizzati dalla Russia per schermare i civili ucraini, gli ex combattenti e altri individui nella regione di Donetsk, a partire da marzo 2022. La “filtrazione” nel documento è definita come un sistema a più stadi che la Federazione Russa ei suoi burattini hanno dispiegato nei territori occupati per la registrazione, l’interrogatorio e, in alcuni casi, la detenzione a tempo indeterminato di persone”.

Il rapporto documenta 21 oggetti nella regione di Donetsk associati alle operazioni di filtraggio.

“Le operazioni di filtraggio della Russia in Ucraina stanno distruggendo la vita di centinaia di migliaia di civili. Un nuovo rapporto dell’Osservatorio sui conflitti fa luce su queste e altre atrocità. Continueremo a cercare di assicurare i funzionari russi alla giustizia”, ​​ha scritto su Twitter il segretario di Stato americano Anthony Blinken .

Il trasferimento illegale e l’espulsione di persone costituiscono una grave violazione della Convenzione di Ginevra “Sulla protezione della popolazione civile”, che è un crimine di guerra.

Il Dipartimento di Stato ha affermato che gli Stati Uniti riconoscono la necessità di documentare, verificare e diffondere informazioni sulle azioni del governo russo. A questo proposito, il Dipartimento di Stato finanzierà l’Osservatorio sui conflitti, stanziando ulteriori 9 milioni di dollari nell’ambito dell’Iniziativa Europea per la Resilienza Democratica. Ciò pone le basi per futuri processi civili e penali in Ucraina, attraverso meccanismi internazionali o in paesi terzi, afferma il rapporto.

“Putin e il suo governo non potranno commettere violazioni impunemente. La responsabilità è un imperativo e gli Stati Uniti ei nostri partner non rimarranno in silenzio. Il popolo ucraino merita giustizia e gli Stati Uniti continueranno ad agire come un fronte unito con loro per tutto il tempo necessario”, ha sottolineato il Dipartimento di Stato.

Come riportato, le forze dell’ordine lettoni hanno raccolto la testimonianza di 80 ucraini che sono passati attraverso i campi di filtrazione nei territori temporaneamente occupati dalla Russia.