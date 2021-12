Cannabis. Secondo una ricerca il consumo aumenta le probabilità di soffrire di infarto

- Advertisement -

AgenPress – Sia che la fumi, la vaporizzi o la mangi come commestibile, la cannabis può aumentare significativamente il rischio di infarto.

Gli adulti sotto i 45 anni, che hanno consumato cannabis negli ultimi 30 giorni, hanno sofferto di quasi il doppio di attacchi di cuore rispetto agli adulti che non hanno usato il farmaco, secondo una ricerca pubblicata sul Canadian Medical Association Journal .

La cannabis si riferisce ai preparati psicoattivi della pianta di Cannabis sativa, la cui sostanza chimica psicoattiva è il tetraidrocannabinolo, o THC, secondo l’ Organizzazione Mondiale della Sanità .

I ricercatori hanno analizzato i dati sulla salute di oltre 33.000 adulti di età compresa tra 18 e 44 anni inclusi nei sondaggi dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie nel 2017 e nel 2018. Del 17% degli adulti che hanno riferito di aver fatto uso di cannabis nel mese precedente, l’1,3% in seguito ha avuto un infarto mentre solo lo 0,8% dei non consumatori di cannabis ha riportato lo stesso.

Alcune persone presumono che il consumo di cannabis sia sicuro e non possa danneggiare il tuo corpo, ma questo non è corretto, ha affermato l’autore principale dello studio Dr. Karim Ladha, medico-scienziato e anestesista del personale presso il St. Michael’s Hospital e l’Università di Toronto in Canada.