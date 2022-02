Centrodestra. Binetti (Udc): Rinnovare quadro politico a partire da nuovo Centro

- Advertisement -

AgenPress. “Il Centro deve uscire dalla trappola in cui è progressivamente scivolato e che lo ha schiacciato su posizioni di destra, scarsamente condivisibili da chi è sempre stato centrista e tale vuole rimanere. Occorre, dunque, rinnovare il quadro politico a partire dall’affermazione di un nuovo Centro.

Quanto sta accadendo all’interno del Movimento 5 Stelle va valutato con attenzione: grandi e insospettabili tensioni con Di Maio e Conte a rischio di reciproca espulsione. La loro rivoluzione è già fallita. È bastato che facessero la prima esperienza di governo per far emergere ambizioni e complotti, rancori e gelosie.

E ora per loro si apre una fase nuova: uscire velocemente dalla loro adolescenza politica, con le sue passioni e la sua ingenuità, per entrare in una nuova fase, con nuova consapevolezza e con meno astiosità nei confronti degli altri colleghi e dei loro partiti. Una situazione analoga riguarda il Centro che è costretto ad avviare una nuova fase, in cui deve prendere vita una nuova storia”.

Lo sostiene Paola Binetti, senatrice dell’Udc, che aggiunge: “Il Centro, per definizione, non è una operazione di vertice, in cui quattro amici al bar si mettono d’accordo su chi governa chi, su che nome dare ad un soggetto politico molto complesso e articolato in cui nessuno vuole sacrificare la propria sovranità.

Il Centro è un grande movimento popolare che deve provare a coinvolgere quella maggioranza, che finora si è caratterizzata soprattutto per il suo dissenso, espresso con un silenzio elettorale in crescita continua. Una maggioranza che non si riconosce più né con certi atteggiamenti della destra, né con altri atteggiamenti della sinistra”.