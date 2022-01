Centrodestra. Meloni, io leale, loro tutti contrari a Mattarella bis. Adesso festeggiano per la rielezione

- Advertisement -

AgenPress – “Io sono stata estremamente leale con il centrodestra come sempre ma il punto è che questi partiti devono scegliere tra l’alleanza di centrodestra e l’alleanza di governo e alla fine scelgono l’alleanza di governo. Tra FdI e Pd, scelgono il Pd. Questa è la realtà delle cose, io invece ho sempre scelto loro”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni nella registrazione di ‘Quarta repubblica’ in onda su Retequattro.

“Nell’ultima riunione del centrodestra tutti eravamo d’accordo sul no alla rielezione di Mattarella, tutti: Lega, FI Cambiano, centristi, FdI. La prossima volta chiederò il var in queste riunioni. Tant’è che, scherzando, dissi non è che possiamo scrivere ‘no Mattarella’, bisogna passare a una proposta. Adesso tutti entusiasti per la rielezione”, ha aggiunto. “Mi fa impazzire che avevamo una occasione e l’abbiamo persa”.