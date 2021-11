Cina. A Dalian centro di addestramento dove si “laureano” cani guida per ipovedenti

- Advertisement -

AgenPress – Gli addestratori Fu Mingyan (a sinistra) e Jiang Boya preparano i cani guida per l’addestramento a Dalian, nella provincia di Liaoning nella Cina nordorientale. La filiale di Dalian del China Guide Dog Training Center, fondata nel maggio 2006, non è istituto di formazione professionale di cani guida in Cina.

Ha fornito 239 cani guida gratuiti a persone ipovedenti in tutto il paese. I cani guida del centro sono rigorosamente selezionati tra Labrador e Golden Retriever. Di solito 45 giorni dopo la nascita, quei cuccioli vengono inviati a vivere con famiglie di volontari, familiarizzare con la vita umana e apprendere semplici ordini. Quando i cuccioli crescono fino a circa un anno, vengono rimandati al centro per la formazione professionale da uno a un anno e mezzo. Corsi personalizzati impostati appositamente in base alle scene di vita delle persone ipovedenti, includere salire e scendere le scale, evitare gli ostacoli e attraversare le strade. Sostengono anche una serie di “esami” e la valutazione dei loro personaggi è un elemento importante.

Quei cani che hanno la tendenza ad attaccare le persone verranno licenziati. Dopo aver completato tutti i corsi di formazione, i cani guida parteciperanno a una formazione congiunta di 40 giorni con utenti non vedenti. Ogni giorno gli utenti escono con i cani guida sotto la guida del personale. Solo quando le due parti cooperano bene e superano con successo il periodo di addestramento congiunto, il cane guida può ottenere un “certificato di laurea” ed essere consegnato agli utenti.