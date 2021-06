Cina-Italia. Wang a Di Maio, consolidare la fiducia reciproca strategica e liberarsi di tutte le distrazioni

- Advertisement -

AgenPress – La Cina è disposta a lavorare con l’Italia “per intensificare la comunicazione strategica, consolidare la fiducia reciproca strategica e liberarsi di tutte le distrazioni”. Nel suo colloquio telefonico avuto ieri con il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, il consigliere di Stato e ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che Pechino è disposta a condurre scambi più stretti ad alto livello, facilitare gli scambi di personale e promuovere la costruzione congiunta di Belt and Road con l’Italia.

Wang ha inoltre esortato le due parti a rafforzare la cooperazione in settori come l’innovazione scientifica e tecnologica, l’aerospazio, l’energia pulita, l’economia digitale e i mercati di terze parti e a spingere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa per maggiori risultati e per dare insieme slancio alla ripresa economica globale.