Cnn Turk. Fonti russe, Putin disposto ad incontrare Zelensky, discutere tabella di marcia per porre fine alla guerra

- Advertisement -

AgenPress – La Russia avrebbe aperto a un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, assumendo così un atteggiamento più morbido nei confronti di Kiev.

Lo rende noto la Cnn Turk, citando fonti russe. Secondo tali fonti Putin ha lasciato intendere di potere incontrare Zelensky nel corso dell’ultimo vertice con il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, il 5 agosto a Sochi. Ed ora la parte russa ha affermato: “In primo luogo, i leader possono discutere e determinare una tabella di marcia” per porre fine alla guerra. “In seguito, le delegazioni possono iniziare a lavorare per mettere in pratica questa tabella di marcia”.

- Advertisement -

La Cnn Turk ricorda che Zelensky aveva già offerto quattro volte a Putin un incontro bilaterale, che tuttavia era sempre stato respinto da Mosca. Proprio oggi si si svolge oggi a Leopoli tra Erdogan, Zelensky e Antonio Guterres.

E se prima l’atteggiamento di Mosca era quello di far lavorare le delegazioni a una tabella di marcia, prima di un incontro tra i leader, ora la nuova posizione, spiegata dalle fonti russe citate dalla Cnn Turk è: “In primo luogo, i leader possono discutere e determinare una tabella di marcia. Quindi, le delegazioni possono iniziare a lavorare per dare vita a questa tabella di marcia”.