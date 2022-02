Coronavirus: 53.662 nuovi contagi e 314 morti

AgenPress. In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 53.662 nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 510.283 tamponi eseguiti.

Le persone decedute sono 314 (ieri 320). Il tasso di positività è al 10,5%.

- Advertisement -

Le Regioni con più casi sono: Lazio +6.410, Sicilia +5.594, Campania +5.510, Lombardia +5.413, Veneto +4.910, Puglia +4.269, Emilia-Romagna +3.448, Toscana +3.324, Piemonte +2.569, Marche +1.873, Sardegna +1.812, Calabria +1.491, Umbria +911

“Il numero alto di persone vaccinate in Italia – dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza – ci mette nelle condizioni di poter gestire questa fase di contrasto al Covid con meno difficoltà rispetto al passato, ricordando che in Italia il 91% delle persone che hanno avuto la prima dose: È chiaro – ha concluso il ministro – che questo ci mette nelle condizioni, con i piedi per terra, di guardare però con maggiore fiducia ai prossimi mesi”.