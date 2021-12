Coronavirus, Sileri: “In autunno possibili 30.000 morti”

- Advertisement -

AgenPress. Il il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri (M5s), intervenuto durante la trasmissione Agorà Estate, su Rai Tre ha dichiarato.

“Abbiamo quasi 4 milioni di persone sopra i 50 anni non vaccinate. Arriverà un’altra ondata. In autunno è verosimile una recrudescenza, prevalentemente tra non vaccinati, e se resteranno questi i numeri è possibile che dovremo vedere nei prossimi mesi ancora la morte di altre migliaia di persone, forse anche 30.000, considerando i non vaccinati sopra i 50 anni“.