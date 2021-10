Covid. 3.023 positivi, 30 decessi. 383 i pazienti ricoverati in terapia intensiva

- Advertisement -

AgenPress – Sono 3.023 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.938. Sono invece 30 i decessi in un giorno, in calo rispetto alle 41 di ieri.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 85.926, con un calo di 1.247 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.695.291, i morti 131.228. I dimessi e i guariti sono invece 4.478.137, con un incremento di 4.234 rispetto a ieri.

Sono 271.566 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Ieri erano stati 301.773. Il tasso di positività è all’1,1%, pressoché stabile rispetto all’1% di ieri.

Sono 383 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 20 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 17 (ieri 24). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.742, rispetto a ieri 82 in meno.