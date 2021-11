Covid. 8.516 positivi, 67 morti. Brusaferro, efficacia vaccina si abbassa dopo sei mesi, fare terza dose

- Advertisement -

AgenPress – I casi Covid-19 in Italia. Oggi si registrano 8.516 nuovi casi con 498.935 tamponi e 68 morti. Il tasso di positività sale a 1,7% Ieri si sono registrati 8.569 contagi con 595.812 tamponi (tasso all’1,4%) e 67 morti. Ci sono oggi 445 persone in terapia intensiva in Italia, +23 da ieri. 3.525 i ricoverati con sintomi, +16 da ieri. Gli attualmente positivi sono 110.659, in aumento di 3.739 casi nelle ultime 24 ore. I dimessi e guariti sono 4.600.612, 4.715 in più rispetto a ieri.

“L’efficacia del vaccino si abbassa dopo i sei mesi ed è quindi importante effettuare la terza dose booster”, ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.