Covid, Cicchitto (ReL): “Johnson è un incosciente, riaprire tutto malgrado il livello crescente di contagio”

AgenPress. “La decisione del presidente inglese di riaprire tutto in Inghilterra malgrado il livello crescente di contagio ci sembra caratterizzata da un livello elevato di incoscienza. Riemerge la teoria della convivenza con il virus pur di consentire il più sfrenato sviluppo dell’attività economica, teoria presente anche in Italia che è stata già causa di guai per tutti, in Inghilterra, in Europa e poi nel mondo.

Altrettanto incosciente in Italia e’ la scelta no vax di alcuni migliaia di appartenenti al personale sanitario. Costoro vanno messi in condizione di non nuocere e ci auguriamo che tar e consiglio di stato ribadiscano queste scelte. In Italia però esistono una serie di problemi anche in vista della riapertura dell’anno scolastico. A parte la mole di rifiuti per le strade, ma questo purtroppo e’ un problema romano, quello che è generale e’ il problema del trasporto urbano.

L’80’per cento di presenze e’ simile come rischio alle discoteche, con l’unica differenza che manca la musica. Inoltre sempre in vista di settembre, esistono rilevanti problemi di vaccinazione e riguardanti sia circa 3 milioni di anziani sia molto giovani e giovanissimi.”

Lo dichiara in una nota Fabrizio Cicchitto, Presidente Riformismo e Libertà.