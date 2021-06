Covid. Di Maio, obiettivo del governo è togliere mascherine all’aperto

- Advertisement -

AgenPress – “Togliere la mascherina all’aperto a partire da questa estate è l’obiettivo del governo, ed è vicino.

È da mesi che aspettiamo questo momento e adesso che i numeri ci dicono che stiamo superando la crisi sanitaria bisogna accelerare.”.

Lo scrive su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio.

“Un dato: 2 mesi fa c’erano più di 3mila persone ricoverate in terapia intensiva per covid, ieri 471. Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata il numero di malati gravi è inferiore ai 500.

In questi mesi la mascherina è stata uno strumento essenziale per proteggerci dal virus, adesso poterla togliere all’aperto è un primo passo verso il ritorno alla normalità, oltre che un gesto di ripartenza.

Già altri Paesi europei hanno preso questa iniziativa e anche per noi il momento non è lontano, lo testimonia il fatto che quasi tutto il Paese sarà presto in zona bianca.

Pian piano stiamo riconquistando tutti i nostri spazi e le nostre libertà. Qualche mese fa sembrava impossibile, ora invece finalmente vediamo la luce”.