Covid. I 10 uomini più ricchi al mondo sempre più ricchi, mentre calano i redditi del 99% dell’umanità

AgenPress – I dieci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato le loro fortune da $ 700 miliardi a $ 1,5 trilioni, a un ritmo di $ 15.000 al secondo o $ 1,3 miliardi al giorno, durante i primi due anni di una pandemia che ha visto diminuire i redditi del 99 per cento dell’umanità e oltre 160 milioni di persone in più costrette alla povertà.

“Se questi dieci uomini dovessero perdere il 99,999% della loro ricchezza domani, sarebbero comunque più ricchi del 99% di tutte le persone su questo pianeta”, ha affermato Gabriela Bucher, Direttore Esecutivo di Oxfam International. “Ora hanno una ricchezza sei volte superiore a quella dei 3,1 miliardi di persone più povere”.

In un nuovo briefing “ Inequality Kills ”, pubblicato oggi prima dell’Agenda di Davos del World Economic Forum , Oxfam afferma che la disuguaglianza sta contribuendo alla morte di almeno 21.000 persone ogni giorno, o una persona ogni quattro secondi. Questa è una scoperta conservatrice basata sui decessi a livello globale per mancanza di accesso all’assistenza sanitaria, violenza di genere, fame e disgregazione climatica.

“Non è mai stato così importante iniziare a correggere i torti violenti di questa oscena disuguaglianza recuperando il potere e la ricchezza estrema delle élite, anche attraverso la tassazione, riportando quei soldi nell’economia reale e salvando vite umane”, ha affermato.

La ricchezza dei miliardari è aumentata di più dall’inizio del COVID-19 che negli ultimi 14 anni. Con $ 5 trilioni di dollari, questa è la più grande ondata di ricchezza miliardaria dall’inizio dei record. Ad esempio, una tassa una tantum del 99% sui dieci guadagni inaspettati della pandemia degli uomini più ricchi potrebbe pagare:

produrre abbastanza vaccini per il mondo;

fornire assistenza sanitaria e protezione sociale universali, finanziare l’adattamento al clima e ridurre la violenza di genere in oltre 80 paesi;

Tutto questo, pur lasciando a questi uomini 8 miliardi di dollari in meglio rispetto a prima della pandemia.

“I miliardari hanno avuto una terribile pandemia. Le banche centrali hanno pompato trilioni di dollari nei mercati finanziari per salvare l’economia, ma gran parte di questo ha finito per riempire le tasche dei miliardari che cavalcano un boom del mercato azionario. I vaccini avrebbero dovuto porre fine a questa pandemia, ma i governi ricchi hanno permesso ai miliardari e ai monopoli farmaceutici di interrompere l’offerta a miliardi di persone. Il risultato è che ogni tipo di disuguaglianza immaginabile rischia di aumentare. La prevedibilità è disgustosa. Le conseguenze uccidono”, ha detto Bucher.

L’estrema disuguaglianza è una forma di violenza economica, in cui le politiche e le decisioni politiche che perpetuano la ricchezza e il potere di pochi privilegiati provocano danni diretti alla stragrande maggioranza della gente comune in tutto il mondo e al pianeta stesso.

“La risposta del mondo alla pandemia ha scatenato questa violenza economica in modo particolarmente acuto attraverso le linee razzializzate, emarginate e di genere. Con l’aumento del COVID-19, questo si trasforma in un’ondata di violenza di genere, anche se ancora più cure non retribuite vengono accumulate su donne e ragazze “, ha affermato Bucher.

La pandemia ha riportato la parità di genere indietro da 99 anni a 135 anni. Le donne hanno perso collettivamente 800 miliardi di dollari di guadagni nel 2020, con 13 milioni di donne in meno che lavorano ora rispetto al 2019. 252 uomini hanno più ricchezza di tutto il miliardo di donne e ragazze in Africa, America Latina e Caraibi messi insieme.

La pandemia ha colpito più duramente i gruppi razzializzati. Durante la seconda ondata di pandemia in Inghilterra, le persone di origine bengalese avevano cinque volte più probabilità di morire di COVID-19 rispetto alla popolazione britannica bianca. I neri in Brasile hanno 1,5 volte più probabilità di morire a causa del COVID-19 rispetto ai bianchi. Negli Stati Uniti, 3,4 milioni di neri americani sarebbero vivi oggi se la loro aspettativa di vita fosse la stessa dei bianchi, questo è direttamente collegato al razzismo storico e al colonialismo.

Si prevede che la disuguaglianza tra i paesi aumenterà per la prima volta in una generazione. I paesi in via di sviluppo, ai quali è stato negato l’accesso a vaccini sufficienti a causa della protezione da parte dei governi ricchi dei monopoli delle società farmaceutiche, sono stati costretti a tagliare drasticamente la spesa sociale mentre i loro livelli di debito crescevano e ora affrontano la prospettiva di misure di austerità. La percentuale di persone con COVID-19 che muoiono a causa del virus nei paesi in via di sviluppo è all’incirca il doppio rispetto ai paesi ricchi.

“La pandemia di COVID-19 ha rivelato apertamente sia il motivo dell’avidità, sia l’opportunità con mezzi politici ed economici, per cui l’estrema disuguaglianza è diventata uno strumento di violenza economica”, ha affermato Bucher. “Dopo anni di ricerche e campagne sulla questione, questa è la conclusione scioccante ma inevitabile che Oxfam ha dovuto raggiungere oggi”.

Nonostante l’enorme costo della lotta alla pandemia, negli ultimi due anni i governi dei paesi ricchi non sono riusciti ad aumentare le tasse sulla ricchezza dei più ricchi e hanno continuato a privatizzare beni pubblici come la scienza dei vaccini. Hanno incoraggiato i monopoli aziendali a tal punto che nel solo periodo della pandemia, l’aumento della concentrazione del mercato minaccia di essere maggiore in un anno rispetto agli ultimi 15 anni dal 2000 al 2015.

La disuguaglianza va al cuore della crisi climatica, poiché l’1% più ricco emette più del doppio di CO2 rispetto al 50% più povero del mondo, guidando il cambiamento climatico per tutto il 2020 e il 2021 che ha contribuito a incendi, inondazioni, tornado e raccolti insufficienti e fame.

“La disuguaglianza a tale ritmo e scala sta accadendo per scelta, non per caso”, ha detto Bucher. “Non solo le nostre strutture economiche ci hanno reso tutti meno sicuri contro questa pandemia, ma stanno attivamente consentendo a coloro che sono già estremamente ricchi e potenti di sfruttare questa crisi per il proprio profitto”.

Il rapporto rileva l’importanza delle due maggiori economie del mondo, gli Stati Uniti e la Cina, che iniziano a prendere in considerazione politiche che riducano le disuguaglianze, anche approvando aliquote fiscali più elevate sui ricchi e prendendo provvedimenti contro i monopoli. “Questo ci fornisce una misurata speranza per l’emergere di un nuovo consenso economico”, ha affermato Bucher.

Oxfam raccomanda ai governi con urgenza:

Recupera i guadagni realizzati dai miliardari tassando questa enorme nuova ricchezza realizzata dall’inizio della pandemia attraverso imposte permanenti sulla ricchezza e sul capitale.

Investi i trilioni che potrebbero essere raccolti da queste tasse verso la spesa progressiva per l’assistenza sanitaria universale e la protezione sociale, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la programmazione della violenza di genere.

Affrontare le leggi sessiste e razziste che discriminano le donne e le persone razziste e creare nuove leggi sulla parità di genere per sradicare la violenza e la discriminazione. Tutti i settori della società devono definire urgentemente politiche che assicurino che le donne, i gruppi razzializzati e altri gruppi oppressi siano rappresentati in tutti gli spazi decisionali.

Porre fine alle leggi che minano i diritti dei lavoratori a sindacalizzare e scioperare e stabilire standard legali più rigorosi per proteggerli.

I governi ricchi devono rinunciare immediatamente alle norme sulla proprietà intellettuale sulle tecnologie dei vaccini COVID-19 per consentire a più paesi di produrre vaccini sicuri ed efficaci per inaugurare la fine della pandemia.

Bucher ha detto: “Non c’è carenza di denaro. Quella bugia è morta quando i governi hanno rilasciato 16 trilioni di dollari per rispondere alla pandemia. C’è solo una carenza di coraggio e immaginazione per liberarsi dalla camicia di forza fallita e mortale del neoliberismo estremo. I governi lo farebbero sia saggio ascoltare i movimenti – i giovani scioperanti per il clima, le attiviste di Black Lives Matter, le femministe #NiUnaMenos, le contadine indiane e altri – che chiedono giustizia e uguaglianza”.