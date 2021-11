Covid. I contagi in Italia saliti del 25,51%. Da questa mattina, il Friuli Venezia Giulia è in zona gialla. E’ la prima Regione

- Advertisement -

AgenPress – Da quanto emerge dall’analisi dei numeri nei bollettini quotidiani forniti da Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, nella settimana appena trascorsa, 22-28 novembre 2021, i contagi da Covid-19 in Italia sono saliti del 25,51% rispetto alla settimana precedente 15-21 novembre (in totale 82158 casi rilevati contro 65460): una crescita di nuovi casi costante nell’ultimo periodo, visto che sette giorni fa si era rilevato un +27,56% sull’8-14 novembre.

Ad aumentare di più, sempre nel confronto tra 22-28 novembre e 15-21 novembre, sono invece i decessi: la scorsa settimana +23,63% (497 vs 402; sette giorni fa l’aumento settimanale delle vittime era stato del 3,08%). Crescono anche i nuovi ingressi in terapia intensiva: +28,67% (386 vs 300; il tasso di aumento è il triplo rispetto a quello della settimana precedente, quando si era segnato un +9,89%).

Da questa mattina, il Friuli Venezia Giulia, prima regione italiana, è in zona gialla. La principale disposizione prevede l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e in presenza di altre persone con l’evidenza che non serve durante le passeggiate in solitaria o in caso di attività fisica durante la quale dovrà comunque essere osservata la distanza di almeno due metri da altre persone.

Inoltre, in regione sarà già valido il nuovo certificato verde denominato “Green pass rafforzato” che è destinato a chi è vaccinato o guarito e il cui possesso, per motivi di adeguamento tecnologico, potrà essere dimostrato fino al 5 dicembre 2021 solo esibendo il modello cartaceo che quindi dovrà essere stampato oppure avere la fotografia integrale dello stesso.

Ai possessori del “Green pass rafforzato” sarà consentito l’accesso a spettacoli, eventi sportivi (come gli stadi e i palazzetti dello sport), nei bar e ristoranti per il consumo al tavolo e al chiuso. Inoltre, il “Green pass rafforzato” sarà necessario per accedere a feste e discoteche oppure alle cerimonie pubbliche.

Il tampone che permette di avere il “Green pass base” sarà ancora valido per andare al lavoro e per gli spostamenti a lunga percorrenza oltreché per l’ingresso nelle piscine e nelle palestre. In questo caso il certificato verde base ha la stessa durata del tampone, ovvero 72 ore nel caso di test molecolare, 48 ore nel caso di test rapido effettuato nelle farmacie o nelle altre strutture attivate in queste settimane.