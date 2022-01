Covid. Locatelli, nel Cts nessuna voce dissonante rispetto alle misure che sono state adottate dal Governo

AgenPress – “Nel Cts non c’è stata nessuna voce dissonante rispetto alle misure che sono state adottate dal Governo. Vi è stata una riunione il 7 e di fatto si è analizzata la situazione epidemiologica del Paese senza che si levasse una sola voce dissonante rispetto alle misure”. Così il coordinatore del Comitato, Franco Locatelli, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

“Anche sulla scuola – ha aggiunto – ho letto di voci critiche nel Cts sulla riapertura lamentando la mancata discussione, ma la tematica è stata affrontata in 7 riunioni diverse e ogni volta la posizione è stata unanime”.

“Nell’ultima riunione del Cts – ha proseguito Locatelli – si sottolineava la priorità della didattica in presenza ed il danno in termini di percorso didattico e del rischio di deprivazione psico-affettiva che si ha quando non si hanno momenti di socializzazione determinanti per il futuro dei ragazzi”.