Covid. Palù (Aifa), obbligo vaccino razionale. Serve però una legge ordinaria del Parlamento

- Advertisement -

AgenPress – “Di fronte ad una pandemia con 4 milioni e mezzo di morti e 130 milioni di soggetti infettati, che ha devastato il mondo, credo che pensare a un obbligo vaccinale contro Covid-19, da un punto di vista scientifico, sia molto razionale”.

Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e membro del Cts.

- Advertisement -

“Esiste già in Italia per 11 vaccini. Consideriamo questa opportunità anche per quello anti-Covid. Serve però una legge ordinaria del Parlamento e sta alla politica adesso assumersi la responsabilità”.

Quello del Presidente del Consiglio Mario Draghi “è un sì che si apre ad un’ipotesi di lavoro. In altri Paesi si sta parlando di obbligatorietà almeno per quel personale che si occupa di lavoro pubblico. Non solo i medici, ma anche gli insegnanti, le forze dell’ordine. Non abbiamo solo diritti ma anche doveri”.