Covid. Ricciardi, il tampone antigenico è il tallone d’Achille del Green pass. Obbligo vaccinale non serve

AgenPress – “Spero ci siano spazi per convincere le persone, anche irrigidendo le misure per il rilascio del Green pass”.

Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, nella trasmissione ‘The Breakfast Club’ di Radio Capital.

“Noi ora lo rilasciamo seguendo indicazioni elaborate in Europa quando la variante Delta non era ancora dominante”, ha aggiunto, osservando inoltre che “la prossima settimana cresceranno i casi, proprio perché la variante Delta è molto più contagiosa. Un infetto ora contagia sei o sette persone. Dobbiamo aumentare il numero dei vaccinati”.

“Il tampone antigenico è il tallone d’Achille del Green pass”, ha detto Ricciardi. Il test antigenico rapido, ha rilevato, “nel migliore dei casi non certifica la positività almeno del 30% dei soggetti. Il tampone è una misura inadeguata in questa fase epidemica”.

L’obbligo della vaccinazione anti Covid-19 non serve e potrebbe scatenare un dibattito che dividerebbe il Paese, per i bambini si prevede di raccomandare la somministrazione del vaccino.

L’obbligo vaccinale “non serve, aprirebbe in Parlamento un dibattito molto aspro e – ha osservato – dividerebbe il Paese piuttosto che unirlo. Nessuno pensa all’obbligo vaccinale per i bambini, per loro la vaccinazione sarà solo raccomandata”.

Ricciardi ha rilevato inoltre che “ora i bambini sono il 30% degli infetti perché non sono vaccinati e si contagiano stando uno di fianco all’altro a scuola. La vaccinazione per i bambini è utile per la loro salute e anche per quella dei nonni, che se non hanno fatto la terza dose si infettano. Bisogna interrompere questa catena”.