Covid. Studio. Il vaccino Moderna, a 6 mesi dalla 2/a dose, protegge da 6 varianti

AgenPress – A 6 mesi dalla seconda dose, la maggior parte dei vaccinati con il Moderna ha mantenuto gli anticorpi contro le varianti Alfa, Beta, Gamma, Epsilon, Iota e Delta. E’ il primo risultato a definire la durata della protezione dalle varianti, finora valutata solo per periodi più brevi.

Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista Science dal gruppo dell’istituto americano Niaid (National institute of allergy and infectious diseases) guidato da Amarendra Pegu.

Oltre alla protezione contro le sei varianti, nella ricerca è stata valutata protezione dagli anticorpi neutralizzanti in volontari di tre fasce d’età diverse, nel giro di 7 mesi dalla prima vaccinazione. Si è così osservato che al picco della risposta immunitaria (due settimane dalla seconda dose) la risposta a tutte le varianti era evidente. Gli anticorpi contro le mutazioni sono durati nella maggior parte delle persone, anche se a bassi livelli, per 6 mesi. Nelle persone più anziane erano leggermente ridotti. Si è invece osservata una limitata portata degli anticorpi neutralizzanti dopo la prima dose, il che sottolinea l’importanza di fare entrambe le dosi per essere protetti contro le varianti, sottolineano i ricercatori.