Covid. Totale italiani over 12 immunizzato è salito al 43%. Personale sanitario al 93%

AgenPress – Il totale degli italiani over 12 immunizzati è salito al 43%. Tuttavia il gap da recuperare è ancora ampio: nella popolazione tra i 40 e i 49 anni solo il 31,31% è totalmente vaccinato e le percentuali cambiano gradualmente nelle fasce più basse (21,57% nella fascia 30-39; 18,49% in quella 20-29 e 5,79% in quella 12-19).

Tra le persone da ‘intercettare’ ci sono ancora quasi 223 mila membri del personale scolastico, i quali non hanno ricevuto neppure una dose, pari al 15,25% del totale. Mentre il personale sanitario è stato vaccinato completamente quasi al 93%.

Nella fascia 50-59 anni i vaccinati sono il 52,51%, mentre in quella 60-69 anni la popolazione vaccinata è al 58,22%.

Anche l’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato,lancia un appello: “i casi positivi, a causa della Variante Delta, sono destinati ad aumentare, soprattutto tra chi non si è vaccinato o non ha ancora completato il percorso vaccinale. La priorità è dunque vaccinarsi e mantenere alta l’attenzione sulle regole di prevenzione dal contagio, non facciamo gli stessi errori della scorsa estate”. Il Piano ora procede ai ritmi di 500 mila inoculazioni al giorno ed è stata raggiunta quota 57 milioni di iniezioni anti-Covid. E non sembrano esserci problemi all’orizzonte sul fronte degli approvvigionamenti.

La stessa presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato che questo fine settimana sono stati consegnati “abbastanza vaccini agli Stati membri da essere in grado di vaccinare completamente almeno il 70% degli adulti entro questo mese”. Entro domani infatti saranno distribuite circa 500 milioni di dosi di vaccino in tutti Paesi dell’Unione.