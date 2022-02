Crediti di imposta cedibili almeno tre volte e interventi mirati all’emergenza abitativa

- Advertisement -

AgenPress. In questi giorni Governo e forze politiche si stanno confrontando con gli operatori per rimodulare la normativa del Superbonus.

Remind, sulla base dei confronti con i Soci, gli esperti e le istituzioni, ha ribadito la necessità di politiche immobiliari basate sui “10 Comandamenti Verdi Laudato Si’” elaborati da don Josh e promossi dalla Filiera Immobiliare”. In particolare, durante queste giornate di approfondimento della normativa, il Presidente di Remind Paolo Crisafi si è così espresso:“ I crediti d’imposta cedibili una sola volta, come previsti nel dl “Sostegni ter” rischiano di bloccare il principale provvedimento volto ad ammodernare il patrimonio immobiliare. La misura andrebbe estesa e resa in armonia con gli altri incentivi per gli immobili e gli impianti, non limitata. E pur comprendendo le necessarie leve per limitare le “truffe” non si può prescindere da tre cessione dei crediti, come da orientamenti del Ministro dell’Economia Daniele Franco”.



Il prof. Paolo Crisafi ha, quindi, dichiarato ”Va, inoltre, tenuto presente che vi sono casi virtuosi in cui si concede in locazione a prezzi calmierati per emergenza abitativa e dunque sarebbe corretto, come per le IACP, poter applicare il 110%. Dovrebbe contare il risultato per l’utilizzatore svantaggiato e non chi ne è proprietario.

La funzione d’interesse pubblico per l’emergenza abitativa. Dunque eco e sisma bonus per migliorare la qualità della vita e costo utenze per le famiglie in forte disagio abitativo con locazione a prezzo calmierato. Questi immobili similari al Comune di Roma – Roma Capitale che li concede alle famiglie più povere”.