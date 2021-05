Cursi (pres. Osservatorio Sanità e Salute): “Riapertura a giugno così come in Gran Bretagna”

AgenPress. È importante – dichiara il Sen. Avv. Cesare Cursi, Presidente dell’Osservatorio Sanità e Salute – quanto affermato dal Viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri circa la riapertura a giugno così come in Gran Bretagna.

Ciò consentirà agli imprenditori di tornare a una attività ordinaria per tentare di recuperare i troppi mesi nei quali la pandemia ha costretto tutti a un blocco totale delle attività.

Vanno soprattutto riaffermati i principi fondamentali del divieto di assembramento e l’uso della mascherina per vivere e operare in condizioni di salute per tutti.

È altresì importante – prosegue Cursi – quanto sta facendo il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha stanziato diversi miliardi per sostenere le imprese alberghiere e le aziende che operano nel settore del turismo che hanno avuto una perdita rilevante.

Lo stesso impegno del Ministro Garavaglia, sempre con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei cittadini, è quanto previsto per la riapertura degli stabilimenti balneari che già da oggi sono in piena attività per la manutenzione.

Sanità e salute – conclude Cursi – sono un binomio imprescindibile che va tenuto presente nell’attività di tutti i giorni se vogliamo concretamente battere definitivamente la pandemia.