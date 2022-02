Dall’inizio dell’anno sono 4.263 i migranti sbarcati sulle coste italiane

AgenPress. Secondo i dati diffusi dal ministero degli Interni sono 4.263 i migranti sbarcati sulle coste italiane dall’inizio dell’anno. Paragonando lo stesso periodo, nel 2021 furono 2.486 mentre nel 2020 furono 2.041.

Degli oltre 4.200 migranti sbarcati in Italia nel 2022, 1.186 sono di nazionalità bengalese gli altri provengono da Egitto (755), Tunisia (596), Costa d’Avorio (236), Eritrea (194), Guinea (138), Pakistan (102), Sudan (93), Afghanistan (91), Camerun (76) a cui si aggiungono 796 persone provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.