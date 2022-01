David Sassoli. Camera ardente in Campidoglio. L’omaggio di Mattarella e Draghi

- Advertisement -

Poco dopo il presidente della Repubblica Mattarella, in Campidoglio sono arrivati anche il premier Mario Draghi e il presidente della Camera Roberto Fico.



Anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati è arrivata in Campidoglio, accolta dal sindaco Gualtieri, e si è intrattenuta qualche minuto con i familiari di Sassoli.

Alla camera ardente sono arrivate anche le delegazioni del Pd, guidata dal segretario Enrico Letta, di Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, e il leader della Lega Matteo Salvini seguito a pochi metri dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. In precedenza era arrivato anche, tra gli altri, il ministro della Salute Roberto Speranza.

“E’ impressionante la mobilitazione di tantissimi cittadini in queste ore per David Sassoli. È l’entusiasmo per l’Europa e per la buona politica che David ha saputo generare, a cui noi vogliamo dare seguito prendendo delle iniziative in nome di David Sassoli per la buona politica e per l’Europa”, ha detto hai cronisti il segretario del Pd Enrico Letta.