Ddl Zan, “meglio nessuna legge che una legge pessima”. Renzi, passerà con la mediazione

AgenPress – “Io do un avviso ai naviganti, meglio nessuna legge che una legge pessima, che rischia di essere discriminatoria. Nessuno vuole comprimere il dibattito, il Senato ha tutte le facoltà e le prerogative per fare il compromesso e le mediazioni. Però se una legge fosse decapitata rispetto alla dignità delle persone, a quel punto sarebbe meglio nessuna legge. Questa è la mia opinione”.

Lo afferma, in una intervista che sarà pubblicata domani dal Foglio, Alessandro Zan, deputato del Pd e primo firmatario della legge contro l’omotransofobia.

“Il mondo omosessuale vuole un accordo” sul ddl Zan, dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aggiungendo che la Lega “ha fatto per mesi muro, poi ha detto di volere un accordo. Letta ha fatto muro. Forse il Pd vuole far bocciare la legge per poi dire che l’hanno bocciata. Se si può trovare un accordo con la destra è un bene. La legge passerà mediando perché dentro il Pd si sono stancati dei diktat”.