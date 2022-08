Decreto aiuti bis. Binetti (Udc): Aiuti per tutti, unici esclusi i fragili

- Advertisement -

AgenPress. “Il decreto aiuti bis dà sostegno a tutti meno che ai fragili. Coloro che chiedevano tutele per la loro salute, senza rinunciare al loro lavoro, ancora una volta sono stati presi in giro. Per loro presenteremo emendamenti concreti, perché proprio per la loro fragilità non potranno attendere l’evoluzione della XIX legislatura e hanno bisogno di interventi rapidi e tempestivi.

Le persone più fragili avrebbero meritato un gesto di attenzione in più, mentre invece si sentono ricollocate in quel solco della cultura dello scarto, fortemente stigmatizzata da Papa Francesco. Ci auguriamo che il governo e i ministri corrispondenti vogliano concludere il loro mandato, riparando a una impostazione che come sempre privilegia chi più ha ai danni di chi meno ha”.

- Advertisement -

Lo afferma in una nota Paola Binetti, senatrice dell’Udc.