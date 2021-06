Di Battista, Conte sta provando a dare una linea politica al M5s. Io non ho tradito…

- Advertisement -

AgenPress – “Vedremo. Giuseppe Conte sa perfettamente che io non mi convinco né con le poltrone né con le candidature. Io sono orgoglioso di ciò che faccio e della libertà che mi sono guadagnato. Mi si convince solo con una linea politica chiara, con proposte intransigenti”.

Lo ha detto Alessandro Di Battista intervenuto questa mattina a SkyTg 24. “Rispetto moltissimo il suo ruolo e le sue scelte. Conte sta provando a dare una linea politica al M5s, ci siamo conosciuti recentemente ma abbiamo un rapporto veramente leale”

Riguardo agli ex compagni di strada, è duro: “io – ha sottolineato – non ho tradito la mia coscienza”, mentre “il M5s ha fatto un’operazione maquillage con la quale si tenta di nascondere una scelta scellerata: non doveva governare con nessuno adesso governa con tutti”. Con Luigi Di Maio c’è ora “una grande differenza di vedute e opinioni politiche”.