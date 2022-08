Di Maio: “Il trio Salvini-Berlusconi-Meloni farà saltare i fondi del Pnrr”

- Advertisement -

AgenPress. Salvini e Meloni, dopo avermi insultato per giorni, oggi hanno anche scatenato contro di me i loro giornali di riferimento. Io rispetto tutti, incasso i colpi, ma non posso tacere.

Ripeto: gli italiani devono sapere cosa succederà il 25 settembre votando la coalizione sfascia conti, cioè il trio Salvini-Berlusconi-Meloni, o se non andranno a votare.