Diciamo no alla sperimentazione. Lav, firma per dire basta e salvare milioni di animali

Il divieto di prodotti cosmetici testati sugli animali era la promessa di un’Europa in cui gli animali non avrebbero più sofferto né sarebbero morti per produrre cosmetici, ma è stata una promessa infranta.

Ancora oggi le autorità continuano a richiedere che gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici vengano sperimentati sugli animali, contro le aspettative dei cittadini e le intenzioni dei legislatori.