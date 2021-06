Disgelo tra Stati Uniti e Russia

Dal canto suo, Joe Biden ha dichiarato: “È stato importante incontrarsi di persona per evitare errori o travisamenti di quanto volessi comunicare. Ho messo in chiaro che non tollereremo tentativi di violazione della nostra sovranità democratica o di destabilizzazione delle nostre elezioni democratiche e in caso risponderemo. In conclusione ho detto a Putin che dobbiamo avere regole di base da rispettare entrambi”.

Russia e Stati Uniti infine hanno raggiunto un’intesa per rimandare nelle due capitali, “in segno di buona volontà“, i rispettivi ambasciatori