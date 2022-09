Dl aiuti bis. Santillo (M5S), sul Superbonus non accettiamo di ritirare gli emendamenti

- Advertisement -

AgenPress – “Sul #Superbonus come MoVimento 5 Stelle non accettiamo di ritirare gli emendamenti che riteniamo prioritari al decreto Aiuti Bis. I partiti questo ci chiedevano: di ritirare gli emendamenti per fare presto e tornare sui territori a fare la campagna elettorale. Ma il DL Aiuti bis ha ancora tempo a disposizione per essere convertito in legge, e per questo motivo l’aula del Senato è stata rinviata a martedì prossimo “per trovare una sintesi”.

Così su Facebook il senatore M5s Agostino Santillo. “Ma intanto tutta la filiera dell’edilizia aspetta delle risposte che il governo e le altre forze politiche non si decidono a dare.