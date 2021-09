Domani a Roma torna la DC, per un giorno

Essa intende superare la diaspora e le divisioni che hanno compromesso in Italia una presenza culturale e politica dei Cattolici e dei Democratici Cristiani e intende costruire un’alternativa sia alla nuova destra, che si è sviluppata nei tempi più recenti, sia alla sinistra in crisi di identità.

Il convegno si svolgerà in presenza a Roma, seguendo le disposizioni di sicurezza, e in streaming. I lavori inizieranno alle 10.30 e si concluderanno per le ore 18,00 circa, nella

Sala Alessandrina Lungotevere in Sassia, 3 Roma.