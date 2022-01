Draghi, scuola fondamentale per democrazia, va tutelata. Cauti ma basta chiusure. Problema i non vaccinati

- Advertisement -

AgenPress – “Un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza ma anche fiducia e soprattutto con unità. “La scuola è fondamentale per la democrazia va tutelata, protetta, non abbandonata. Grazie” al ministro, gli insegnanti, i genitori, “per gli sforzi di oggi e delle prossime settimane e mesi”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

“Il governo sta affrontando la sfida della pandemia e la diffusione di varianti molto contagiose con un approccio un po’ diverso rispetto al passato: vogliamo essere molto cauti ma anche cercare di minimizzare gli effetti economici, sociali, soprattutto sui ragazzi e le ragazze, che hanno risentito delle chiusure dal punto di vista psicologico e della formazione”.

- Advertisement -

“Non dobbiamo ma perdere di vista una costatazione, gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Quindi c’è l’ennesimo invito a tutti gli italiani che non si sono vaccinati a farlo, anche con la terza dose”.

“Abbiamo tutti i motivi per pensare che ci riusciremo anche stavolta. Abbiamo affrontato tante sfide, le abbiamo superate grazie alla determinazione, all’impegno dei cittadini, delle parti sociali, delle istituzioni, del Parlamento”, ha detto ancora, precisando con un inciso non risponderà “ad alcuna domanda che riguardi immediati sviluppi, il Quirinale o altre cose”.