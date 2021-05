AgenPress. “L’Italia riapre” è il cronoprogramma di Mario Draghi che ha bruciato tutti sul tempo spiazzando la Lega con l’annuncio delle nuove misure prima del Cdm.

Date precise, limitazioni ancora in vigore, zone bianche e gialle: da domani, 19 maggio, il coprifuoco passa alle 23, poi a mezzanotte dal 7 giugno per essere infine abolito dal 21. È un percorso in 8 tappe quello dell’Italia che si prepara a ripartire.