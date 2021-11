Droghe. Di Maio, pandemia ha aggravato diffusione e dipendenze. Nel 2020, oltre 275 mln ne hanno fatto uso

AgenPress – La pandemia di Covid “ha aggravato il quadro globale” sulla diffusione delle droghe e delle dipendenze in generale.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo a Genova alla Conferenza Nazionale sulle Dipendenze ‘Oltre le fragilità’

“La diffusione delle droghe è un problema globale che richiede un approccio condiviso di tutti settori della società. Si calcola che nel 2020, oltre 275 milioni di persone nel mondo abbiano fatto uso di droga e oltre 36 milioni abbiano sofferto di disturbi dovuti al consumo di stupefacenti.

Nel 2019, l’uso di droghe ha portato alla morte di almeno mezzo milione di persone”, ha detto Di Maio sottolineando che la pandemia di Covid “ha aggravato ulteriormente questo quadro: a causa della pressione sui sistemi sanitari e delle restrizioni alla mobilità, spesso in molti Stati non è stato possibile garantire livelli di trattamento e riduzione del danno paragonabili a quelli pre-crisi; stress psicologico e solitudine hanno accresciuto il rischio di dipendenze, si è registrato un aumento del traffico illecito tramite internet e darknet, il consumo è aumentato in fasce di popolazione tradizionalmente meno esposte”.

“Al tempo stesso – ha aggiunto il ministro – la pandemia ha accresciuto la consapevolezza di quanto sia importante la protezione del singolo per assicurare la protezione dell’intera collettività, e ha valorizzato i benefici di un approccio fondato su scienza, solidarietà e corretta informazione”.