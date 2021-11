Dubai, business milionario delle foto di Jeff Koons e Ilona Staller

- Advertisement -

Una diapositiva battuta all’asta per 398,000 Usd

AgenPress. E’ iniziata l’asta segreta, sono cento le diapositive originali inedite della serie “Made in Heaven, foto che immortalano il noto l’artista americano Jeff Koons e l’ex onorevole al parlamento italiano Ilona Stalle in arte Cicciolina la musa ispiratrice dell’artista.

Sono arrivati a Dubai collezionisti da tutto il mondo per acquistare le foto battute all’asta nella suite presidenziale extra lusso a Dubai. Tutti vogliono acquistare le cento diapositive che verranno trasformate in token, in pezzi unici.

- Advertisement -

Dalla suite presidenziale, ha dichiarato, l’Avvocato Luca Di Carlo – noto con lo pseudonimo di ‘l’avvocato del diavolo”, già difensore di Michael Jackson, dell’artista Pop Jeff Koons, di Ilona Staller e della famiglia di Pablo Escobar – che: “la base d’asta per ogni diapositiva è partita da 90.000 Usd ed ha raggiunto subito i 296.000 Usd la prima diapositiva in vendita. La più costosa sino adesso è stata battuta per 398.000 Usd, aggiudicata da un collezionista di Pechino”.

“Quattro diapositive saranno cedute al Prado, al Musée d’Orsay, alla National Gallery, ed al Metropolitan Museum”.

- Advertisement -

Le diapositive furono anche oggetto di furto in passato, solo un centinaio furono salve.

Nel 2019 la Staller, tramite l’avvocato Di Carlo, chiese a Sotheby’s un risarcimento di 21 milioni di dollari per l’utilizzo di alcune opere provenienti dalla stessa collezione, per le quali la casa d’asta non le aveva corrisposto i diritti di immagine.

Fonte: La Repubblica (Benedetta Paravia)

https://www.repubblica.it/cultura/2021/11/11/news/a_dubai_l_asta_segreta_delle_foto_di_jeff_koons_e_cicciolina_scatenati_i_collezionisti_di_mezzo_mondo-325960859/

Fonte: AdnKronos

https://www.adnkronos.com/pornhub-avvocato-di-carlo-esaurita-campagna-pubblicitaria-classic-nudes_Gd4Lj66uMxEOJnGunLa9p