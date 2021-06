Egitto. Sei ragazze muoiono in incendio in carcere minorile, 19 ferite

AgenPress – Sei ragazze sono morte e 19 sono rimaste ferite nell’incendio divampato ieri sera in un penitenziario femminile per minori nella parte est del Cairo. Lo hanno riferito oggi all’AFP due funzionari della sicurezza e della magistratura. Il carcere minorile si trova nel distretto di al-Marg e l’incendio che avrebbe interessato solo un’ala dell’edificio è stato domato, riferisce il quotidiano Masrawy.

Il direttore della struttura, che ospita circa 200 ragazze tra i 14 ei 17 anni, è stato fermato e la Procura ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause del rogo. Con infrastrutture fatiscenti e mal tenute, l’Egitto è spesso teatro di incendi micidiali: a marzo almeno 20 persone erano morte in una fabbrica tessile a est del Cairo mentre nel dicembre 2020, sette pazienti erano deceduti in un ospedale a nord della capitale.