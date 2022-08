Elezioni. Berlusconi, grazie e Giovanardi e alle associazioni cattoliche che hanno scelto di votare Forza Italia

- Advertisement -

AgenPress – “Ringrazio Carlo Giovanardi, che è stato un ottimo ministro del mio governo, e le numerose associazioni cattoliche che oggi hanno ufficialmente invitato a votare

per Forza Italia – Partito popolare europeo, indicando il nostro come il movimento politico che porta avanti con coerenza i valori cristiani e popolari, l’unico che ha tenuto sempre il punto su temi eticamente sensibili come per esempio quello della droga.