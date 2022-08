Elezioni. Berlusconi: “Le sinistre oggi sono insieme solo per conservare il potere”

- Advertisement -

AgenPress. Le sinistre oggi sono insieme solo per conservare il potere e non propongono idee nuove per il futuro del nostro paese. Non c’è, quindi, da meravigliarsi se oggi circa 23 milioni di italiani non votano.

Ma non andare a votare è un comportamento autolesionista e disinteressarsi del proprio futuro e del futuro dei propri figli è un grave danno per tutti. La mia campagna elettorale è rivolta principalmente a loro. Perchè è nel loro interesse pagare meno tasse, avere meno burocrazia, pensioni adeguate, una giustizia più giusta e più opportunità per i giovani. Punti che sono presenti solo nel nostro programma.

Quando saremo al governo affronteremo subito e seriamente il tema dell’energia per le nostre industrie e per tutti i nostri cittadini. Oggi paghiamo 9 volte in più il gas rispetto agli Stati Uniti. Serve quindi intervenire immediatamente con interventi tampone.