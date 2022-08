Elezioni. Berlusconi, non votare è danno a sé stessi e al Paese. Disgustato da teatrino della politica ma voto prezioso

- Advertisement -

AgenPress – “Rimanere a casa” e non votare il 25 settembre “significa fare un danno a sé stessi, ai propri cari, al proprio Paese”.

Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, in un’intervista a R101.

“Io ben comprendo la delusione e l’antipatia per la politica di molti cittadini. In fondo la penso come loro, anch’io sono disgustato da quello che una volta chiamavo ‘teatrino della politica’. Però il voto è l’unico strumento per reagire a questa situazione”.

“A quel 40% bisogna aggiungere un altro 11% di elettori che non sa per chi votare, perché distratti o indifferenti – ha osservato -. Significa che metà degli italiani si chiamano fuori dal processo democratico. Mi domando, in queste condizioni si può ancora davvero parlare di una democrazia compiuta?”.

“Il voto del 25 settembre riguarda personalmente ciascuno di noi, il nostro futuro, il futuro delle nostre famiglie. Il nostro programma è fatto di cose concrete, pagare meno tasse grazie alla flat tax, poter avviare un’attività imprenditoriale senza ostacoli burocratici, avere una giustizia più efficiente e più rispettosa dei diritti dei cittadini, con processi che si concludano entro 400 giorni come avviene in Europa dare pensioni più adeguate, offrire opportunità ai giovani. Sono queste e altre come queste le ragioni per le quali il 25 settembre è davvero nell’interesse degli italiani andare a votare e naturalmente votare per Forza Italia”.

Secondo Berlusconi, “poter scegliere da chi essere rappresentati e governati, per noi è scontato, ma meno di un quarto degli 8 miliardi di abitanti della Terra può esprimere, più o meno liberamente, il proprio voto. E’ un diritto – ha aggiunto – per il quale i nostri padri e nonni hanno versato il sangue, è un diritto che dobbiamo preservare per i nostri figli. Non è retorica: la libertà è come l’aria. Ci accorgiamo di quanto è preziosa solo quando comincia a mancare”.