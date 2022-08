Elezioni, Cabras-Colletti (Alt): Progetto Adinolfi-Di Stefano non ha nulla a che fare con Alternativa

- Advertisement -

AgenPress. “Il progetto elettorale Alternativa per l’Italia recentemente lanciato da Mario Adinolfi e Simone Di Stefano non ha assolutamente nulla a che vedere con il progetto politico di Alternativa che è precedente e in diciotto mesi si è radicato nell’alveo delle forze di opposizione al governo Draghi con una rappresentanza parlamentare che ha condotto numerose battaglie in nome e per conto dei cittadini italiani vessati dalle politiche oscurantiste di un governo illegittimo.

L’utilizzo strumentale della parola ‘alternativa’ e la scelta di posizionarsi tra le forze anti-sistema, sposando cause come quelle da noi sostenute negli ultimi diciotto mesi non traggano in inganno gli elettori: siamo noi l’unica vera Alternativa”.

Lo affermano il presidente di Alternativa Pino Cabras e il capogruppo della componente parlamentare a Montecitorio Andrea Colletti.