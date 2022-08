Elezioni. Cacciari: scelte di Letta sono una catastrofe politica evidente. Ma dove vuoi andare con Di Maio?

- Advertisement -

AgenPress – “Ricapitoliamo: Letta diventa segretario e porta avanti una linea di fare un’alleanza con il M5S. Dopo la caduta del governo Draghi questa finisce”.

Così in un’intervista al Fatto Quotidiano, il filosofo ed ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, sulle elezioni. Secondo Cacciari dopo la rottura con Calenda la leadership di Letta “ne esce sconquassata”.

- Advertisement -

“Poi si trova di fronte alla scissione dei 5S e cosa fa? Imbarca solo Di Maio: ma dove vuoi andare con Di Maio? Una cosa ridicola. E poi? Va con Calenda per dare una parvenza di credibilità al centrosinistra ma dopo pochi giorni collassa anche l’intesa con lui”.

Il Pd non è più un partito di sinistra “ormai c’è solo un centro conservatore e dall’altra parte una destra-destra” e definisce le scelte fatte da Letta “una catastrofe politica evidente, i precedenti segretari si sono dimessi per molto meno”.

Per Cacciari il Pd nella campagna elettorale deve “rivendicare la vocazione maggioritaria e presentarsi come il garante dell’Ue e della Nato. Sarà il partito di Draghi e di Cottarelli. Non possono fare altro: se si riciclano facendo una campagna di sinistra fanno ridere i polli”.