AgenPress. “Spero che il Quirinale non sia trascinato nello scontro elettorale – afferma la ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, di Azione – .

La figura di Sergio Mattarella, in questo momento di confusione, è il caposaldo del rispetto delle regole democratiche e il principale presidio della credibilità italiana all’estero. Tutti l’abbiamo votato e il suo ruolo è garanzia per tutti, metterne in dubbio la continuità non fa bene al Paese”.