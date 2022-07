Elezioni. Cuperlo (PD), “perché non allearsi ancora col M5s? La risposta è l’aver fatto cadere questo governo”

- Advertisement -

AgenPress – “Il voto metterà in discussione i principi fondanti della Repubblica democratica e antifascista, a partire dal nostro legame con l’Europa a di Parigi, Berlino e Bruxelles. Abbiamo il compito dai fare ogni cosa per far sì che il Paese si incammini nel futuro non con la testa rivolta il passato ma con un programma che non abbiamo il diritto di disperdere”.

Lo ha detto Gianni Cuperlo (Pd), alla presentazione del suo libro, Rinascimento europeo, in corso alla Camera. “Perché non allearsi ancora col M5s? La risposta riguarda l’aver fatto cadere questo governo, che non è un dettaglio, e non solo per i danni materiali” ma anche perché “ha consentito alla destra di giocare una partita che non avrebbe dovuto e potuto giocare, in questi termini e in questi tempi”.