Elezioni: Gasparri, Carlo la trottola cambia ancora una volta posizione dopo aver siglato patto con il Pd

- Advertisement -

AgenPress – “Carlo la trottola cambia ancora una volta posizione e oggi dice che va per conto suo, dopo aver siglato un patto con il Pd. Il suo mini-cartello si spacca e rende ancora più inutile e marginale il voto dato a Calenda”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

- Advertisement -

“La sfida per il governo dell’Italia è tra la coalizione di centrodestra, unita da un programma serio e attuabile, e le sinistre – mai così frammentate come oggi – delle tasse e della patrimoniale. Altri ‘poletti’ non hanno possibilità di affermazione, ma servono solo a sprecare voti. A maggior ragione diventa centrale e fondamentale il ruolo di Forza Italia, incisiva presenza dei moderati nel centrodestra. Il vero voto utile che fa la differenza per una affermazione politica e numerica del centrodestra. Forza Italia è da sempre realtà di garanzia della nostra coalizione, che governa coesa la maggior parte delle Regioni italiane. Scelte per le trottole, a ore alterne più o meno amiche della sinistra, servirebbero solo a creare confusione e disperdere forze. Per fortuna non succederà. Il centrodestra stravincerà e Forza Italia sarà il forte riferimento moderato, liberale e popolare della nuova maggioranza e del nuovo governo”.