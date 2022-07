Elezioni. Il Pd blinda Di Maio in un seggio emiliano? Tre anni fa diceva: “mai con il partito di Bibbiano”

- Advertisement -

AgenPress – Il patto tra Insieme per il Futuro e Pd sembra ormai cosa fatta. Secondo le indiscrezioni, Luigi Di Maio otterrebbe un posto certo nell’uninominale alla Camera mentre garantirà i suoi (pochi) voti nel proporzionale. Il tutto grazie all’accordo stipulato ieri con Bruno Tabacci.

Luigi Di Maio correrà per una poltrona a Montecitorio in un collegio a una manciata di chilometri da Bibbiano. Certo, non dovrà andare a fare campagna elettorale lì perché non concorre per un seggio senatoriale, ma da quelle parti le sue parole, pronunciate appena e anni fa, risuonano ancora forti nelle orecchie del Pd locale:

- Advertisement -

“Io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare. Con il partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l’elettrochoc per venderseli, io non voglio avere nulla a che fare“.