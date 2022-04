Elezioni presidenziali 2022. Emmanuel Macron in testa (28,1%) davanti a Marine Le Pen (23,3%)

- Advertisement -

AgenPress. Emmanuel Macron è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali del 2022, con il 28,5% dei voti, secondo le prime stime pubblicate da Ipsos-Sopra Steria per France Télévisions, Radio France, France 24-RFI-MCD, Public Sénat-LCP e Le Parisien-Today in Francia.

Il presidente uscente è seguito dal candidato di estrema destra del National Rally Marine Le Pen, che ottiene il 23,6% dei voti, e dal leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, che totalizza il 20,3% .



Molto più indietro l’altro candidato di estrema destra, Eric Zemmour (7%), il candidato repubblicano, Valérie Pécresse (4,8%) e l’ecologo Yannick Jadot (4,3%).

Poi vengono Jean Lassalle (3,2%), il candidato del Partito Comunista, Fabien Roussel (2,6%), il leader di Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan (2,2%) e la candidata socialista Anne Hidalgo (2%). e i trotskisti Nathalie Arthaud (0,8%) e Philippe Poutou (0,7%).