Elezioni. RAI, Montecchi: sia salvaguardata la Par condicio

AgenPress. Credo che l’Agcom dovrebbe intervenire. In campagna elettorale soprattutto è giusto avere la certezza di tempi contingentati, di spazi equivalenti.

Questa competizione elettorale già è falsata ab origine perché esistono partiti di serie A – che non devono raccogliere le firme-, partiti di serie B che con un emendamentino di dubbia costituzionalità si sono salvati in corner, e formazioni politiche di serie C che non hanno avuto modo di raccogliere le firme e organizzarsi per partecipare alle elezioni in settembre 2022.

La partecipazione a Porta a Porta così come ad altre trasmissioni dovrebbe prevedere spazio per tutti.

E’ quanto dichiara, in una nota, Marco Montecchi leader di Valore Liberale